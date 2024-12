HSG Westerwald will Vallendar die ersten Punkte klauen

Wenn die Abwehrleistung stimmt, sind sicherlich Punkte am Rhein zu holen: Mit dieser Einstellung geht die HSG Westerwald in der Verbandsliga Ost die letzte Aufgabe des Jahres an. Allerdings könnte der Gegner nicht stärker sein.