HSG Westerwald verschenkt einen Punkt in Remagen

Im Spiel zweier ersatzgeschwächter Mannschaften der Handball-Verbandsliga Ost zwischen der HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler und der HSG Westerwald entwickelte sich im ersten Spielabschnitt ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Am Ende stand in der Remagener Sporthalle ein 30:30 (16:17) auf der Anzeigetafel, was den Gästen definitiv zu wenig war. Ohne die beiden Rückraumshooter Samir Moser und Lars Hofmann fehlte der Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach die Möglichkeit, „auch mal leichte Tore aus dem Rückraum zu erzielen“, wie der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth meinte. Der spielfreudige Robert Keller hielt sein Team durch seine Treffer aber in der Partie.

Ballverlust kurz vor Schluss

Im zweiten Abschnitt ging die Gäste um Spielertrainer Sebastian Friedrich meist mit einem oder zwei Toren in Führung, verpassten es jedoch, eine deutlichere Führung herauszuspielen. Insbesondere die beiden A-Jugendlichen Philipp Wolf und Kevin Justenhofen behielten in der Schlussphase die Nerven und brachten die HSG Westerwald immer wieder nach vorn. Als Robert Keller 58 Sekunden vor Schluss per Strafwurf auf 28:30 stellte, sahen die Gäste schon wie die sicheren Sieger aus. Doch es kam anders.

Erst verkürzte Johannes Vorst für Sinzig auf 29:30, woraufhin die Gäste 27 Sekunden vor Schluss eine Auszeit zogen. „Leider wurde der Ball acht Sekunden vor Schluss leichtfertig dem Gegner hergeschenkt“, bedauerte Wengenroth. Der verzweifelte Versuch, diesen zurückzugewinnen, sorgte nach einem Foul von Johannes Wanzel für eine Rote Karte und folgerichtig für einen Strafwurf für die Gastgeber. Routinier Daniel Enke glich in den Schlusssekunden per Siebenmeter auf 30:30 aus.

Auch ein Punkt ist wichtig

„Leider haben wir einige Sekunden vor Schluss nicht die nötige Ruhe und Übersicht bewahrt, um beide Punkte mit in den Westerwald zu holen“, bedauerte Spielertrainer Sebastian Friedrich. Dennoch war das Unentschieden wichtig, bleibt die HSG Westerwald doch nach Minuspunkten Tabellendritter.

HSG Westerwald: Münz, Will; Weigelt, Friedrich (2), Jungblut (1), Keller (11/5), Hofmann R. (2), Wanzel (1), Kulm, Wolf (4), Justenhofen (3), Metternich (6)

Spielfilm: 2:2, 4:5, 8:8, 12:11, 15:15, 16:17 – 19:21, 22:22, 25:27, 28:30, 30:30.