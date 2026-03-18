Heimsieg gegen HC Koblenz II HSG Westerwald verschafft sich Luft nach unten Marco Rosbach 18.03.2026, 09:04 Uhr

i Symbolbild dpa

Die HSG Westerwald bezwingt den HC Koblenz II mit 41:38 und setzt sich in der Tabelle von den Gästen ab. Lars Hofmann glänzt mit zehn Treffern in einer spannenden Partie der Verbandsliga.

Ohne sechs Stammspieler angetreten, musste sich Handball-Verbandsligist HSG Westerwald in den ersten Minuten des Heimspiels gegen den HC Koblenz II erst einmal herantasten. Das gelang mit zunehmender Dauer aber immer besser, sodass am Ende trotz eines kleinen Negativlaufs ein 41:38 (18:19)-Erfolg für die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg zu Buche stand.







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