Lange durften die Handballer der HSG Westerwald von einem Auswärtscoup in Igel träumen, doch dann glitt ihnen das Spiel noch aus der Hand. Warum der Verbandsligist trotzdem optimistisch bleibt.
Ohne vier Stammspieler angereist, hatten sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald für ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten HSC Igel eigentlich nicht viel ausgerechnet. Doch dann verkaufte sich das Team um Spielertrainer Sebastian Friedrich sehr gut und musste sich am Ende nur knapp mit 30:32 (17:16) geschlagen geben.