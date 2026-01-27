30:32 bei Spitzenteam HSV Igel HSG Westerwald verpasst Überraschung ganz knapp Marco Rosbach 27.01.2026, 12:55 Uhr

i Samir Moser (am Ball, hier im Heimspiel gegen Saarburg) traf beim guten Auftritt der HSG Westerwald in Igel sechs Mal ins Schwarze. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Lange durften die Handballer der HSG Westerwald von einem Auswärtscoup in Igel träumen, doch dann glitt ihnen das Spiel noch aus der Hand. Warum der Verbandsligist trotzdem optimistisch bleibt.

Ohne vier Stammspieler angereist, hatten sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald für ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten HSC Igel eigentlich nicht viel ausgerechnet. Doch dann verkaufte sich das Team um Spielertrainer Sebastian Friedrich sehr gut und musste sich am Ende nur knapp mit 30:32 (17:16) geschlagen geben.







