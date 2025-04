Ehe es zum Saisonhöhepunkt beim Final Four geht, hat die HSG Westerwald in der Verbandsliga für klare Verhältnisse gesorgt. Auch in der neuen Saison spielen die Kombinierten in dieser Klasse, die dann eingleisig wird.

Als erste Mannschaft der Ost-Staffel hat die HSG Westerwald alle Saisonspiele absolviert. Nach einer Niederlage am Wochenende sicherte sich die Mannschaft von Sebastian Friedrich am Dienstagabend ihren Platz in der eingleisigen Handball-Verbandsliga. Am Ostermontag steht für die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach als weiterer Saisonhöhepunkt noch die Teilnahme am Final-Four-Turnier in Wittlich auf dem Programm.

SV Untermosel HSG Westerwald 36:41 (19:18). In einer torreichen Begegnung zeigten die Gäste zum Saisonabschluss noch einmal eine starke Leistung und beenden die Saison mindestens auf Platz vier. Die Westerwälder starteten aus einer sicheren aggressiven Abwehr heraus und konnten die ersten Angriffe der Gastgeber allesamt abfangen. Schnellen Gegenstöße führten zu eigenen Treffern. Nach sieben Minuten führte die HSG mit 5:2 und hatte die Begegnung „gefühlt gut im Griff“, wie der Vorsitzende Jörg Wengenroth berichtete. „Einige kleine Unaufmerksamkeiten wurden dann von Untermosel direkt bestraft, und innerhalb von drei Minuten drehten die Moselaner den Rückstand in eine 8:5-Führung.“ In der folgenden Auszeit rüttelte Spielertrainer Sebastian Friedrich sein Team wieder wach. Die Abwehr agierte wieder sicherer, und die Angriffe wurden wieder geduldiger bis zum Torerfolg ausgespielt. Doch bis zur Pause blieb es ein offenes Duell. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich bis zur 42. Minute (27:27) „eine absolut spannende und hochklassige Partie“, so Wengenroth. Immer wieder angetrieben vom spielfreudigen Mittelmann Philipp Wolf und dem treffsicheren Friedrich setzte sich die HSG in den letzten 18 Minuten Tor um Tor ab. Sehenswerte Treffer vom Linksaußen Maxim Metternich und eine 100-prozentige Quote von Samir Moser vom Siebenmeterpunkt sicherten den 41:36-Auswärtssieg für die HSG, die so nach einigen schwächeren Partien doch noch einen sehr versöhnlichen Abschluss hingelegt hat. HSG Westerwald: Münz – R. Hofmann (2), Justenhofen (4), Friedrich (8), Jungblut (6), Keller (2), Moser (8/7), Weigelt (1), Kulm, Haas, Wolf (5), Wengenroth, Metternich (5).

HC Koblenz II – HSG Westerwald 38:28 (19:15). Zu vier ohnehin fehlenden Stammkräften kamen vor dem vorletzten Saisonspiel noch zwei weitere Absagen bei der HSG, sodass die Aufgabe gegen die mit voller Bank antretende Koblenzer Reserve noch schwerer wurde. Der HC erwischte den besseren Start und legten ein 2:0 vor. Die Westerwälder kämpften sich über eine aggressive Abwehrarbeit aber wieder heran und gingen durch den treffsicheren Samir Moser mit 4:3 in Führung. Die Angriffe der HSG wurden mit schnellen Pässen geduldig ausgespielt, bis sich Lücken in der Koblenzer Abwehr aufgetan haben. Kevin Justenhofen gelang erstmals eine Zwei-Tore-Führung zum 8:6 (15.), die Spielertrainer Sebastian Friedrich zum 13:11-Zwischenstand sicherte (22.). In dieser Phase agierte die HSG in Überzahl und hatte die Möglichkeit, erstmals auf drei Tore davonzuziehen. Doch drei Angriffe wurden vorschnell und unvorbereitet ohne Torabschluss beendet, sodass Koblenz das Spiel wieder drehen konnte (24., 14:13) und den Vorsprung bis zur Pause auf 19:15 ausbaute. Im zweiten Abschnitt „klaute“ der agile Philipp Wolf zwei Bälle im Angriff der Koblenzer Reserve, wodurch die HSG konnte noch einmal auf 17:19 verkürzte. Doch dann ging den Gästen die Kraft aus, während Koblenz von der Bank nachlegte und die Führung bis auf 38:28 ausbaute. HSG Westerwald: Münz, Shytienkov – Niemeck (3), R. Hofmann (1), Justenhofen (3), Friedrich (6), Jungblut (1), Moser (11/6), Weigelt, Wolf (3), Metternich.