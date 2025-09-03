Mit dem ersten Spieltag in der Verbandsliga nimmt die Saison für die Handballer der HSG Westerwald am Samstag Fahrt auf. Die Eindrücke aus der Vorbereitung und der ersten Pokalrunde stimmen die Verantwortlichen optimistisch.

Die Generalprobe gegen den HSV Rhein-Nette ist den Handballern der HSG Westerwald mit 32:30 (16:18) geglückt, jetzt richten sie den Blick in Richtung des südwestlichen Zipfels von Rheinland-Pfalz, wo es für sie am Samstag (18 Uhr) beim TuS Fortuna Saarburg um die ersten Punkte in der eingleisigen Verbandsliga geht. Der Gegner ist neu für die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg, hat er in der vergangenen Saison doch noch in der West-Staffel gespielt und dort am Ende Rang sieben belegt. Auch wenn die personelle Besetzung nicht ideal ist, betont HSG-Leiter Jörg Wengenroth, dass die Mannschaft alles daran setzen werde, zum Saisonstart Punkte mitzunehmen.

Westerwälder setzen auf die „jungen Wilden“

Beim Auftakt in Saarburg werden der HSG mit Robin Hofmann, Daniel Sörger, Philipp Wolf und David Münz gleich vier wichtige Stammkräfte fehlen, zudem ist Trainer Sebastian Friedrich aufgrund einer Familienfeier verhindert. Dessen Funktion übernimmt Wengenroth selbst und gibt sich im Vorfeld zuversichtlich. „Am vergangenen Sonntag konnte in ähnlicher Besetzung beim Rotweinpokal des HSC Ingelheim mit drei Siegen und einem Unentschieden der Turniersieg errungen werden“, berichtet er.

Neben den etablierten Spielern sollen in dieser Saison ohnehin die „jungen Wilden“ sukzessive mehr Verantwortung übernehmen. Dies habe sich schon im Verlauf der vergangenen Saison abgezeichnet. „Da hatten die ehemaligen A-Jugend-Spieler aber noch die Doppelbelastung durch ihre Einsätze in der A-Jugend-Oberliga. Nun können alle elf ehemaligen A-Jugendlichen nur noch in beiden Seniorenmannschaften eingesetzt werden“, erklärt der HSG-Leiter.

Friedrichs Ansprache zeigt Wirkung

Im HVR-Pokal hatte es die HSG Westerwald in der Vorsaison als Außenseiter bis ins Final Four geschafft. Gegen den Oberliga-Absteiger und jetzigen Ligarivalen Rhein-Nette erwischten die Kombinierten jetzt in Runde eins zunächst keinen guten Start. „Technische Fehler im Angriff und eine zu passive Gegenwehr in der Abwehr“ hätten den Gästen zu einer schnellen 4:1-Führung verholfen, blickt Wengenroth zurück. Im weiteren Spielverlauf kämpfte sich die Mannschaft aber bis auf 9:9 heran und profitierte in dieser Phase auch von der ebenfalls schlechten Wurfquote der Gäste.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte die Pausenansprache von Sebastian Friedrich Wirkung. In der Abwehr wurde besser verschoben, und der wurfstarke Samir Moser baute in der 42. Minute die Führung der Einheimischen zum ersten Mal auf vier Tore aus (25:21). „Leider fanden danach einige freie Würfe nicht ins Tor“, sagte Wengenroth, so sei Rhein-Nette durch den starken Yannik Kessels wieder zum 26:26-Ausgleich gekommen. „In der Schlussphase hat der spielfreudige Robert Keller uns mit zwei sehenswerten Treffern wieder auf die Siegstraße zurückgeworfen.“

HSG Westerwald: Münz, Vogel – R. Hofmann (2), Justenhofen, Friedrich, Sörger (8), Hain (1), Keller (3/1), Moser (8/1), Wanzel (1), L. Hofmann (4), Metternich (5).