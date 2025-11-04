HSG Westerwald lässt den letzten Biss vermissen

Die Erinnerungen an den Gegner waren gut, der Auftritt war es nicht. Nur zu Beginn lagen die Handballer der HSG Westerwald gegen den HSV Rhein-Nette vorn, dann zog der Gegner, den man im Pokal noch geschlagen hatte, auf und davon.
Vor einigen Wochen hatten sich die Handballer der HSG Westerwald im Pokal gegen den HSV Rhein-Nette behauptet. Im Punktspiel der Verbandsliga konnten sie diesen Erfolg nicht wiederholen und unterlagen mit 31:36 (15:21). Die 5:4-Führung in der siebten Minute sollte die letzte Führung der Westerwälder im gesamten Spiel gewesen sein.