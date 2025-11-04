Rhein-Nette glückt Revanche HSG Westerwald lässt den letzten Biss vermissen 04.11.2025, 19:39 Uhr

i Jörg Wengenroth, Leiter der HSG Westerwald, machte nach der Niederlage gegen Rhein-Nette die Schwachstellen aus. Jörg Niebergall

Die Erinnerungen an den Gegner waren gut, der Auftritt war es nicht. Nur zu Beginn lagen die Handballer der HSG Westerwald gegen den HSV Rhein-Nette vorn, dann zog der Gegner, den man im Pokal noch geschlagen hatte, auf und davon.

Vor einigen Wochen hatten sich die Handballer der HSG Westerwald im Pokal gegen den HSV Rhein-Nette behauptet. Im Punktspiel der Verbandsliga konnten sie diesen Erfolg nicht wiederholen und unterlagen mit 31:36 (15:21). Die 5:4-Führung in der siebten Minute sollte die letzte Führung der Westerwälder im gesamten Spiel gewesen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen