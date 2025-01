Heimsieg gegen Römerwall HSG Westerwald knackt den Zweiten binnen fünf Minuten 20.01.2025, 14:45 Uhr

i Handball Verbandsliga HSG Westerwald - Römerwall Andreas Hergenhahn

Der HV Vallendar II dominiert das Geschehen an der Spitze der Verbandsliga Ost. Die HSG Westerwald gehört zum erweiterten Kreis der Verfolger und hat seine Position wieder deutlich verbessert.

Die Handballer der HSG Westerwald sind zurück in der Spur. im Heimspiel gegen die HSG Römerwall behauptete sich der Verbandsligist mit 40:35 (18:18) und festigte so den vierten Tabellenplatz. Trefferquote deutlich besser als in der Vorwoche Nach den in der Vorwoche in Bassenheim verschenkten Punkten hatten sich die Spielertrainer Sebastian Friedrich und sein Team gegen den Tabellenzweiten viel vorgenommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen