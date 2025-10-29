In der Vorsaison hatten sie es als Außenseiter bis ins Final Four geschafft, jetzt ist der HVR-Pokal für die Handballer der HSG Westerwald bereits nach der zweiten Runde Geschichte. Ein Oberligist erwies sich als eine Nummer zu groß.
Gegen den eine Klasse höher spielenden TV Bad Ems hatte die HSG Westerwald in der zweiten Runde des HVR-Pokals deutlich das Nachsehen. Die Verbandsliga-Handballer aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg mussten sich dem Oberligisten von der Lahn in eigener Halle mit 28:37 (13:19) geschlagen geben.