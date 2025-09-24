Von wegen „auf Augenhöhe“ HSG Westerwald hat gegen Igel nichts zu bestellen 24.09.2025, 12:35 Uhr

i Mit sieben Treffern war Samir Moser (am Ball) bester Werfer der HSG Westerburg bei der Heimniederlage gegen den HSC Igel (von links Thomas Werdel, Julian Schallert, Anton Pütz). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Dem deutlichen Auswärtssieg in Saarburg folgte für die Handballer der HSG Westerwald eine so nicht erwartete Niederlage. Der gegnerische HSC Igel hatte sich stärker als erwartet präsentiert.

Den HSC Igel hatten die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald als Gegner auf Augenhöhe erwartet, doch dann gab es für sie nichts zu holen. Das Team um Spielertrainer Sebastian Friedrich unterlag in Westerburg deutlich mit 24:36 (11:19).„Ohne sieben Stammkräfte im Vergleich zum Auswärtserfolg in Saarburg entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch bis zum 7:7-Zwischenstand in der elften Minute“, sagte JSG-Leiter Jörg Wengenroth.







Artikel teilen

Artikel teilen