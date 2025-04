Zu einem wahren Krimi entwickelte sich am vorletzten Spieltag der Frauen-Bezirksoberliga das Handball-Derby zwischen der SG Ahrbach/Bannberscheid und der HSG Westerwald. Lagen die Gastgeberinnen in der Montabaurer Kreissporthalle zur Pause noch mit 16:15 vorn, hatten sie nach 60 Minuten knapp mit 30:32 das Nachsehen gegen die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg.

In der packenden Schlussphase brachte Elisa Mehmetaj die Gastgeberinnen dreimal per verwandeltem Siebenmeter in Führung (28:27, 29:28, 30:29), doch durch einen Doppelschlag von Leila Reintjes und einen Treffer von Laetitia Theis wendete das HSG-Team das Blatt.

Vor dem letzten Spielstag steht die HSG Westerwald mit zwei Punkten Rückstand auf den TuS Weibern auf Platz zwei, die SG AhrBann ist mit sicherem Anstand nach hinten Tabellenfünfter. Zum Abschluss geht es am Samstag für Ahrbach nach Weibern, während die HSG in Rheinbrohl bei der HSG Römerwall antritt.