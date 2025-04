Wie es sich schon angedeutet hat, wird die HSG Sinzig/ Remagen/Ahrweiler für die kommende Saison keine Mannschaft in der Verbandsliga an den Start schicken. Dem Klub fehlen zu viele Spieler, um eine spielfähige Mannschaft zu melden – der Aufwand und das höhere Spielniveau in der eingleisigen Verbandsliga kann die HSG nicht mehr stemmen. Für die Mannschaft und den ganzen Verein ist das eine bittere Nachricht.

Offen lässt sich die HSG noch, eine Mannschaft in der untersten Liga zu melden. Doch auch dafür fehlen noch interessierte Spieler, die sich gerne bei der HSG melden können. Auch Anfänger sind in der Mannschaft willkommen.