Mehrere Spieler fehlen HSG Sinzig steht vor ihrer weitesten Auswärtsfahrt Lutz Klattenberg 08.11.2024, 13:22 Uhr

i Die HSG Sinzig tritt am Samstag in Westerburg bei der HSG Westerwald an dpa

Die HSG Sinzig wird für ihr Auswärtsspiel in der Handball-Verbandsliga keinen großen Bus chartern müssen. Es fehlen einige Spieler.

Sinzig. Für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler steht am Samstag (19.30 Uhr) die weiteste Auswärtsfahrt in der Handball-Verbandsliga Ost an. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke gastiert in Westerburg bei der HSG Westerwald. Mit drei Siegen aus vier Partien sind die Westerwälder gut gestartet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen