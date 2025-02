Nachholspiel in Bassenheim HSG Sinzig sorgt sich um Zukunft in der Verbandsliga Lutz Klattenberg 05.02.2025, 13:29 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Saison in der Verbandsliga Ost läuft für die Sinziger Handballer ganz ordentlich, der dritte Platz ist möglich. Aber der Verein sorgt sich um die Zukunft, es fehlen Spieler und Übungsleiter.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Handball-Verbandsliga Ost geht es für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler am Donnerstagabend (20 Uhr) mit einem Nachholspiel beim TV Bassenheim weiter. Tabellarisch hat die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke den dritten Platz noch im Blick, sorgt sich dieser Tage aber mehr um die Zukunft als über die aktuelle Saison hinaus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen