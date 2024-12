Sinzig HSG Sinzig nach drei Niederlagen unter Zugzwang Lutz Klattenberg 06.12.2024, 11:51 Uhr

i Ein Mal müssen die Handballer der HSG Sinzig in diesem Jahr noch ran, ehe es in die kurze Weinachtspause geht. dpa

Die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler beendet ihr Handballjahr in der Verbandsliga Ost mit einem Heimspiel. Am Sonntag (17 Uhr) ist die HSG Horchheim/Lahnstein in der Remagener Rheinhalle zu Gast.Drei Niederlagen in den vergangenen vier Partien haben die Kombinierten von Rhein und Ahr in Zugzwang gebracht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen