Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib hat die HSG Nahe-Glan in den beiden zurückliegenden Heimpartien eingefahren. Die gute Leistung gilt es nun auswärts zu bestätigen, denn am Sonntag steht direkt das nächste Kellerduell an.
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Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan einen ordentlichen Sprung in der Tabelle gemacht. Vom vorletzten Platz kletterten sie auf Rang sieben. Allerdings bleibt es im Abstiegskampf spannend, da zwischen dem Sechsten und dem Neunten nur drei Punkte liegen.