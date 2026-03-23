Heimspiel ist früh entschieden HSG schickt das Schlusslicht schnell aufs Abstellgleis Tina Paare 23.03.2026, 13:45 Uhr

i Schwer auszurechnen ist die HSG Nahe-Glan im Abschluss. Esmée Huck (am Ball) steuert sieben Treffer zum Sieg über den TV Hauenstein bei. Stefan Ding

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib hat die HSG Nahe-Glan in den beiden zurückliegenden Heimpartien eingefahren. Die gute Leistung gilt es nun auswärts zu bestätigen, denn am Sonntag steht direkt das nächste Kellerduell an.

Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan einen ordentlichen Sprung in der Tabelle gemacht. Vom vorletzten Platz kletterten sie auf Rang sieben. Allerdings bleibt es im Abstiegskampf spannend, da zwischen dem Sechsten und dem Neunten nur drei Punkte liegen.







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