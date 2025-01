Handball-Verbandsliga Ost HSG Römerwall startet bei klarem Sieg furios Tim Hammer 26.01.2025, 12:42 Uhr

i Der junge Mark Grathoff (am Ball) war der zweiterfolgreichste Torschütze des Spiels. Er traf sechs Mal für die HSG Römerwall beim klaren 34:26 (19:12)-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Untermosel. Jörg Niebergall

Konstantin Hramov war für die Handballer des SV Untermosel im Spiel der Handball-Verbandsliga Ost in Rheinbrohl der Albtraum. Für die ersten vier seiner insgesamt elf Tore für die HSG Römerwall brauchte Hramov weniger als drei Minuten.

In der Handball-Verbandsliga Ost hat die HSG Römerwall nach der 35:40-Auswärtsniederlage bei der HSG Westerwald am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. In der Römerwallhalle in Rheinbrohl setzte sich der Tabellenzweite um Spielertrainer Tim Binnes klar mit 34:26 (19:12) gegen den SV Untermosel durch.

