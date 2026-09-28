Sieg im Duell zweier Sieglosen HSG Römerwall sichert sich in Trier die ersten Punkte Moritz Hannappel 28.09.2026, 12:22 Uhr

i Antonio Cacic (hier am Ball im Heimspiel gegen HC Koblenz) war mit sieben Treffern der zweitbeste Werfer im Team der HSG Römerwall bei der DJK/MJC Trier. Jörg Niebergall

Es gibt ein siegloses Team weniger in der Handball-Oberliga Rheinland: Dass die Aufsteiger aus Rheinbrohl und Bad Hönningen bis zum vierten Spieltag warten mussten, war keine große Überraschung, nachdem es zuvor gegen drei favorisierten Teams ging.

Dass die Oberliga-Handballer der HSG Römerwall in den ersten drei Spielen der Saison als Verlierer vom Feld gingen, war kein Beinbruch, denn waren sie doch dreimal als klarer Außenseiter in die Partien gegangen. Doch nun konnte die HSG den Bock am vierten Spieltag umstoßen und beim Auswärtsspiel gegen die ebenfalls noch sieglose DJK/MJC Trier den ersten Saisonsieg beim 39:43 (19:20)-Auswärtserfolg einfahren.







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