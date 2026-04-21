Die HSG Römerwall hat es geschafft. Nach dem Sieg gegen die TS Bendorf ist der HSG die Verbandsliga-Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. In der nächsten Saison geht es für das Team in der Oberliga weiter.
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Eine Woche nach der Niederlage gegen den SV Gerolstein bot sich für die erste Mannschaft der HSG Römerwall am vorletzten Spieltag der Verbandsliga erneut vor heimischer Kulisse die Chance, mit mindestens einem Punkt vorzeitig die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Handball-Oberliga dingfest zu machen.