Heimsieg gegen Bendorf HSG Römerwall sichert sich den Aufstieg in die Oberliga Lukas Erbelding 21.04.2026, 08:00 Uhr

i Die HSG Römerwall siegte gegen die TS Bendorf, sicherte sich die Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga sowie den Aufstieg in die Oberliga. Der Jubel kannte entsprechend keine Grenzen. Jörg Niebergall

Die HSG Römerwall hat es geschafft. Nach dem Sieg gegen die TS Bendorf ist der HSG die Verbandsliga-Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. In der nächsten Saison geht es für das Team in der Oberliga weiter.

Eine Woche nach der Niederlage gegen den SV Gerolstein bot sich für die erste Mannschaft der HSG Römerwall am vorletzten Spieltag der Verbandsliga erneut vor heimischer Kulisse die Chance, mit mindestens einem Punkt vorzeitig die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Handball-Oberliga dingfest zu machen.







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