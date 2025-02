Nach Niederlage im Topspiel HSG Römerwall richtet den Blick weit nach vorn Tim Hammer 06.02.2025, 12:24 Uhr

i Beim designierten Meister in Vallendar gab's für die Handballer der HSG Römerwall (in Blau) nichts zu erben. Zu Hause gegen den Drittletzten, die HSG Horchheim/Lahnstein, will der Tabellenzweite jetzt wieder selbst den Takt vorgeben. Jörg Niebergall

Nach der Niederlage im Topspiel setzen sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Römerwall neue Ziele. Der Fokus liegt schon jetzt darauf, gute Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen.

In der Verbandsliga Ost steht für die Handballer der HSG Römerwall am 15. Spieltag ein Heimspiel gegen die HSG Horchheim/Lahnstein an. Nachdem durch die Niederlage im Spitzenspiel beim HV Vallendar II (17:26) beim Tabellenzweiten alle Meisterschaftsträume geplatzt sind, legt Spielertrainer Tim Binnes den Fokus auf den Nachwuchs.

