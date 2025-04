HSG Römerwall peilt Heimsieg zum Abschluss an

Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die HSG Römerwall am letzten Spieltag vor einer Pflichtaufgabe steht. Doch Trainer Tim Binnes warnt davor, die Gäste zu unterschätzen.

Am letzten Spieltag der Handball-Verbandsliga Ost empfängt die HSG Römerwall HB Mülheim-Urmitz III in der Römerwallwall (Sa., 19 Uhr). Für die Gastgeber geht es sportlich um nichts mehr. Die Vize-Meisterschaft ist sicher, der Aufstieg wurde in dieser Saison verpasst. Für HSG-Spielertrainer Tim Binnes steht im Heimspiel gegen Handball Mülheim-Urmitz III nur noch die Ehre auf dem Spiel: „Es geht um nichts mehr bei uns, weshalb wir das Spiel locker angehen können und im Anschluss auf den Vizetitel anstoßen werden.“

Rollen sind klar verteilt

Gegen Mülheim-Urmitz III, die abgeschlagen mit nur einem Sieg in dieser Saison den letzten Tabellenplatz belegen, wäre alles andere als ein Sieg eine faustdicke Überraschung. Ein positiver Abschluss ist das klare Ziel, auch wenn so viel Spieler wie möglich noch einmal Spielanteile erhalten sollen. „Mülheim-Urmitz hat sich im Laufe der Saison spielerisch gesteigert, deshalb werden wir sie keinesfalls unterschätzen“, verspricht Binnes.