Noch steht die HSG Römerwall auf dem ersten Platz in der Handball-Verbandsliga. Ihre erste Möglichkeit, den Aufstieg perfekt zu machen, haben die Kombinierten am vergangenen Wochenende verpasst.
Lesezeit 2 Minuten
Die HSG Römerwall hat es verpasst, die Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga der Männer perfekt zu machen. In Rheinbrohl unterlag die HSG dem SV Gerolstein mit 35:38 (20:20). Die Hausherren kamen gut in die Partie und gingen mit 4:1 in Führung. Der SV glich zum 4:4 aus, anschließend erhöhte die Heimmannschaft wieder auf 10:5.