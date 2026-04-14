Niederlage gegen Gerolstein HSG Römerwall lässt ersten Matchball ungenutzt Lukas Erbelding 14.04.2026, 05:30 Uhr

i Die Halle war gut gefüllt, alle wollten feiern, doch die HSG Römerwall kassierte gegen den SV Gerolstein eine Niederlage und verpasste es, die Meisterschaft einzutüten. Jörg Niebergall

Noch steht die HSG Römerwall auf dem ersten Platz in der Handball-Verbandsliga. Ihre erste Möglichkeit, den Aufstieg perfekt zu machen, haben die Kombinierten am vergangenen Wochenende verpasst.

Die HSG Römerwall hat es verpasst, die Meisterschaft in der Handball-Verbandsliga der Männer perfekt zu machen. In Rheinbrohl unterlag die HSG dem SV Gerolstein mit 35:38 (20:20). Die Hausherren kamen gut in die Partie und gingen mit 4:1 in Führung. Der SV glich zum 4:4 aus, anschließend erhöhte die Heimmannschaft wieder auf 10:5.







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