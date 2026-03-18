Engers zeigt in Weibern Moral HSG Römerwall holt in Schweich den 15. Sieg in Folge Lukas Erbelding 18.03.2026, 09:36 Uhr

i Symbolbild dpa

Während die HSG Römerwall in der Männer-Verbandsliga auf Erfolgskurs bleibt, mussten die Oberliga-Frauen der SF Neustadt/Wied eine Niederlage hinnehmen. Zumindest ein Remis erreichte derweil der TV Engers in seinem Spiel in Weibern.

Die HSG Römerwall hat ihre Siegesserie in der Handball-Verbandsliga der Männer fortgesetzt. Beim HSC Schweich setzte sich der Primus mit 32:29 (18:20) durch. Die erste Hälfte verlief laut Pressemitteilung der HSG über weite Strecken ausgeglichen mit mehrfach wechselnden Führungen.







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