Engers und Neustadt vor Derby HSG Römerwall holt 15. Sieg im 16. Saisonspiel Lukas Erbelding 04.03.2026, 08:19 Uhr

i Die HSG Roemerwall (links Konstantin Hramov, rechts Vahidin Dzambic) überzeugte gegen die HSG Westerwald (in Aktion Sebastian Friedrich) und holte ihren nächsten Sieg in der Verbandsliga. Horst Wengenroth

Ihren nächsten Sieg holte die HSG Römerwall in der Handball-Verbandsliga der Männer. Derweil blicken der TV Engers und die SF Neustadt mit Spannung auf das direkte Duell in der Oberliga der Frauen.

Die HSG Römerwall bleibt in der Handball-Verbandsliga der Männer weiter auf Kurs. Im Spiel bei der HSG Westerwald holte der Spitzenreiter seinen 15. Sieg im 16. Spiel und setzte sich mit 41:35 (18:14) durch.Zu Beginn taten sich die Gäste vom Rhein schwer und lagen nach 15 Minuten mit 8:10 in Rückstand.







