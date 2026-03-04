Ihren nächsten Sieg holte die HSG Römerwall in der Handball-Verbandsliga der Männer. Derweil blicken der TV Engers und die SF Neustadt mit Spannung auf das direkte Duell in der Oberliga der Frauen.
Die HSG Römerwall bleibt in der Handball-Verbandsliga der Männer weiter auf Kurs. Im Spiel bei der HSG Westerwald holte der Spitzenreiter seinen 15. Sieg im 16. Spiel und setzte sich mit 41:35 (18:14) durch.Zu Beginn taten sich die Gäste vom Rhein schwer und lagen nach 15 Minuten mit 8:10 in Rückstand.