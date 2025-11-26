Binnes-Team ist jetzt Zweiter HSG Römerwall fertigt die TS Bendorf im Topspiel ab 26.11.2025, 11:58 Uhr

i Römerwalls Marvin Klaes (am Ball) steuerte vier Treffer zum Sieg bei der TS Bendorf bei. Jörg Niebergall

Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich das Verfolgerduell der Handball-Verbandsliga in Bendorf. Schon früh setzte sich die HSG Römerwall ab und kletterte auf Platz zwei.

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres haben sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Römerwall mit 31:23 (18:8) bei der TS Bendorf behauptet. Durch den Triumph im Verfolgerduell sicherten sich die Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen den zweiten Tabellenplatz hinter Überflieger HSG Hunsrück II und vor Bendorf.







Artikel teilen

Artikel teilen