Binnes-Team ist jetzt Zweiter
HSG Römerwall fertigt die TS Bendorf im Topspiel ab
Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich das Verfolgerduell der Handball-Verbandsliga in Bendorf. Schon früh setzte sich die HSG Römerwall ab und kletterte auf Platz zwei.
Im letzten Auswärtsspiel des Jahres haben sich die Verbandsliga-Handballer der HSG Römerwall mit 31:23 (18:8) bei der TS Bendorf behauptet. Durch den Triumph im Verfolgerduell sicherten sich die Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen den zweiten Tabellenplatz hinter Überflieger HSG Hunsrück II und vor Bendorf.