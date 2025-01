Dämpfer für Titelambitionen HSG Römerwall erleidet bösen Rückschlag Tim Hammer 19.01.2025, 14:24 Uhr

i „Das war wohl die Entscheidung, was die Meisterschaft betrifft", meinte Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes nach der Niederlage. dpa

Die Titelambitionen der HSG Römerwall haben in der Handball-Verbandsliga Ost einen argen Dämpfer erhalten.

Die Handballer der HSG Römerwall mussten in der Verbandsliga Ost eine bittere Niederlage bei der HSG Westerwald in Westerburg einstecken. Mit 35:40 (18:18) wurde das Team um Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes nach Hause geschickt. „Das war wohl die Entscheidung, was die Meisterschaft betrifft“, meinte ein bedrückter Binnes nach Spielende: „Schmerzhaft, aber schon die Vorzeichen standen nicht gut.

