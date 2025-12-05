Westerwälder müssen punkten HSG peilt Bescherung schon vor der Weihnachtsfeier an Marco Rosbach 05.12.2025, 11:17 Uhr

i Unbedingt punkten müssen Philipp Wolf (am Ball) und die Handballer der HSG Westerwald, damit der Druck im Tabellenkeller der Verbandsliga nicht noch größer wird. Am Samstagabend soll gegen die DJK St. Matthias Trier die Trendwende gelingen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die HSG Westerwald kämpft in der Handball-Verbandsliga gegen DJK St. Matthias Trier um wichtige Punkte, um im Tabellenkeller den Anschluss nicht zu verlieren. Verletzungspech könnte dabei entscheidend sein.

Nach einigen Niederlagen geht es für die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald am Samstag (17 Uhr, in Westerburg) gegen den Tabellennachbarn DJK St. Matthias Trier vor allem darum, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die Gäste haben mit ihren sechs Punkten zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg.







