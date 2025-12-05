HSG peilt Bescherung schon vor der Weihnachtsfeier an

Die HSG Westerwald kämpft in der Handball-Verbandsliga gegen DJK St. Matthias Trier um wichtige Punkte, um im Tabellenkeller den Anschluss nicht zu verlieren. Verletzungspech könnte dabei entscheidend sein.
Lesezeit 1 Minute
Nach einigen Niederlagen geht es für die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald am Samstag (17 Uhr, in Westerburg) gegen den Tabellennachbarn DJK St. Matthias Trier vor allem darum, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die Gäste haben mit ihren sechs Punkten zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg.