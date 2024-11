Frauen Gast in Bretzenheim HSG Nahe-Glan will die Trendwende schaffen Gert Adolphi 29.11.2024, 11:07 Uhr

i Die HSG Nahe-Glan (schwarze Trikots) möchte am Sonntag in Bingen punkten. Klaus Castor

Auswärts beweisen müssen sich die Oberliga-Teams der HSG Nahe-Glan. Die Frauen gehen als Außenseiter in ihre Partie in Mainz-Bretzenheim, die Männer wollen in Bingen eine Trendwende schaffen.

Vor Auswärtsaufgaben stehen die Teams der HSG Nahe-Glan in den Handball-Oberligen, die Frauen sind am heutigen Samstag, 18 Uhr, bei Spitzenreiter TSG Mainz-Bretzenheim III zu Gast, die Männer treten am Sonntag, 16 Uhr, bei der HSG Rhein-Nahe Bingen II an.

