HSG Nahe-Glan muss 60 Minuten lang wach bleiben Gert Adolphi 16.10.2025, 20:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Die HSG Nahe-Glan will gegen Schlusslicht TV Nieder-Olm II den Sprung von Platz zehn auf Rang fünf schaffen. Doch HSG-Trainer Jeremias Christmann warnt: „Wir müssen 60 Minuten wach bleiben, der Schlendrian ist nicht erlaubt."

Die Handballer der HSG Nahe-Glan können am Samstag nicht nur ihr Punktekonto ausgleichen, sondern auch in der Tabelle einen Sprung von Platz zehn auf Rang fünf machen. Um 19.30 Uhr empfangen sie in Meisenheim Verbandsliga-Schlusslicht TV Nieder-Olm II, das alle fünf bisherigen Begegnungen verloren hat.







