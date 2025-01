Zu Gast in Bingen HSG Nahe-Glan kann erstes Team einkassieren Gert Adolphi 24.01.2025, 08:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Wer zweimal den Spitzenreiter bezwingt, sollte auch vor einem direkten Konkurrenten keine Angst haben. Die HSG Nahe-Glan wird die SG Rheintal aber sicher nicht unterschätzen.

Auf ihrem Weg zum angestrebten Ziel, dem vierten Platz in der Oberliga, können die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan den ersten Gegner einkassieren. Gewinnen sie am Sonntag, 18 Uhr, in Bingen bei der SG Rheintal, ziehen sie nach Punkten mit ihren Gastgeberinnen gleich und liegen dank des direkten Vergleichs vor ihnen.

