Mit einem ungefährdeten Sieg im Heimspiel gegen die FSG Bodenheim II haben die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan den vierten Tabellenplatz in der Oberliga gefestigt.

Fünf Wochen lang waren die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan in der Oberliga nicht zum Zug gekommen. Doch die Zwangspause hat sie nicht von ihrem Weg abgebracht. Der Wiedereinstieg gegen die FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott Mainz II war spielerisch gelungen und gipfelte in einen 33:21 (15:9)-Erfolg.

„Es war eine wirklich tolle Leistung. Ich kann mich nicht beschweren“, resümierte HSG-Trainer Pero Kolovrat. Er verhehlte aber nicht, dass der Sieg noch deutlicher hätte ausfallen können, wenn seine Spielerinnen in der Kirner Kyrau-Halle nicht den einen oder anderen Ball verworfen hätten. Doch das war Meckern auf hohem Niveau. In der Anfangsphase hielten die Gäste gut dagegen und das Duell bis zum 4:4 (11.) offen. Innerhalb weniger Minuten setzten sich die Kirnerinnen und Meisenheimerinnen dann mit einem 6:0-Lauf auf 10:4 ab. „Wir haben richtig Gas gegeben und das gespielt, was für spielen können“, sagte Kolovrat. Konsequent drückte sein Kollektiv aufs Tempo, ließ aber auch die Spielzüge gut durchlaufen.

„Wir haben über die zwei Minuten gelacht. Mehr möchte ich nicht sagen.“ Pero Kolovrat

Keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeberinnen beim 19:9 erstmals zehn Tore zwischen sich und den Gegner gelegt. Kolovrat nutzte die Dominanz, um ein paar seiner Leistungsträgerinnen zu schonen. Und egal, wer auf der Platte stand, alle brachten sich gut ein. „Alle haben ordentlich Einsatzzeiten bekommen. Als Mannschaft haben wir wirklich einen tollen Job gemacht“, freute sich der Nahe-Glan-Trainer. Daran änderte auch die Rote Karte gegen Laila Mustafalic nichts, die acht Minuten vor dem Ende mit der dritten Zeitstrafe belegt wurde und fortan zuschauen musste. „Wir haben über die zwei Minuten gelacht. Mehr möchte ich nicht sagen“, kommentierte Kolovrat. Im Saisonendspurt warten noch drei Partien auf sein Team, in denen es gilt, den Platz in den Top Vier nicht mehr abzugeben.

HSG Nahe-Glan: Fiedler/Bursch – Weinz (8), Huck (7), Mustafalic (7/4), Weingärtner (5/3), Dörr (3), Rech (1), Christmann (1), Alt (1), Schütz, Treukann, Schick.