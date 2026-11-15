Da war mehr drin: Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern mussten sich in der Bundesliga beim Tabellenzweiten Yellow Tigers Weiterstadt knapp geschlagen geben.
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Zum Rückrundenauftakt in der Staffel 5 der B-Juniorinnen-Bundesliga hat nicht viel gefehlt, und die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern hätten beim Tabellenzweiten Yellow Tigers Weiterstadt für eine Überraschung gesorgt. Der Tabellenvierte Kastellaun/Simmern (nun 4:8 Punkte) unterlag am Ende mit 30:33 (15:18).