30:33 bei Yellow Tigers HSG-Mädels verwerfen beim Zweiten vier Siebenmeter Michael Bongard 15.11.2026, 11:34 Uhr

i Trainer Sasa Puljizovic war stolz auf die Leistung seiner B-Mädels, für seine Kastellaun/Simmernerinnen reichte es aber nicht ganz zu Zählbarem beim Tabellenzweiten Yellow Tigers Weiterstadt. B&P Schmitt

Da war mehr drin: Die B-Mädchen der HSG Kastellaun/Simmern mussten sich in der Bundesliga beim Tabellenzweiten Yellow Tigers Weiterstadt knapp geschlagen geben.

Zum Rückrundenauftakt in der Staffel 5 der B-Juniorinnen-Bundesliga hat nicht viel gefehlt, und die Nachwuchshandballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern hätten beim Tabellenzweiten Yellow Tigers Weiterstadt für eine Überraschung gesorgt. Der Tabellenvierte Kastellaun/Simmern (nun 4:8 Punkte) unterlag am Ende mit 30:33 (15:18).







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