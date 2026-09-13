Den Tag werden sie bei der HSG Kastellaun/Simmern nicht vergessen. Zum ersten Mal spielte ein Team des Vereins in der Bundesliga. Die B-Mädchen der Hunsrückerinnen mussten sich beim Erstliga-Debüt aber der HSG Weiterstadt mit 30:36 geschlagen geben.
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Jetzt ist auch die Bundesliga im Hunsrücker Handball angekommen: Die Nachwuchstalente der HSG Kastellaun/Simmern haben in Simmern vor 300 Zuschauern ihr Debüt in der B-Mädchen-Bundesliga gefeiert. Eine Halbzeit waren die Hunsrückerinnen gegen die HSG Weiterstadt auf Augenhöhe, zur Pause stand es 17:17.