30:36 gegen Weiterstadt HSG-Mädels verlieren den Faden beim Bundesliga-Debüt Michael Bongard 13.09.2026, 11:31 Uhr

i Auch für Lea Burg (am Ball, rotes Trikot), die Torjägerin der HSG Kastellaun/Simmern, gab es gegen die starke Abwehr der HSG Weiterstadt kaum ein Durchkommen. Burg kam am Ende nur auf ein Feldtor. Ihre Kastellaunerinnen verloren vor 300 Zuschauern in Simmern bei ihrem Debüt in der B-Mädchen-Bundesliga mit 30:36 gegen die Gäste aus der Nähe von Darmstadt. B&P Schmitt

Den Tag werden sie bei der HSG Kastellaun/Simmern nicht vergessen. Zum ersten Mal spielte ein Team des Vereins in der Bundesliga. Die B-Mädchen der Hunsrückerinnen mussten sich beim Erstliga-Debüt aber der HSG Weiterstadt mit 30:36 geschlagen geben.

Jetzt ist auch die Bundesliga im Hunsrücker Handball angekommen: Die Nachwuchstalente der HSG Kastellaun/Simmern haben in Simmern vor 300 Zuschauern ihr Debüt in der B-Mädchen-Bundesliga gefeiert. Eine Halbzeit waren die Hunsrückerinnen gegen die HSG Weiterstadt auf Augenhöhe, zur Pause stand es 17:17.







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