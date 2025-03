Zum zweiten Mal in Folge stand für die Handballer der HSG Westerwald in der Verbandsliga Ost ein Doppelspieltag auf dem Programm. Diesmal löste die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Friedrich beide Aufgaben.

HSG Westerwald - TV Bassenheim 36:35 (17:15). Gegen die robusten Bassenheimer hat sich die HSG bereits in den Vorjahren sehr schwergetan. So sollte es auch in diesem Match wieder sein. Die Westerwälder erspielten sich während der ganzen 60 Minuten mehrfach einen Vorsprung von zwei bis fünf Toren, den die Gäste aber immer wieder durch starke Einzelleistungen ihrer Rückraumschützen ausgleichen konnten.

Aufseiten der Friedrich-Schützlinge wurden hingegen zu viele Torchancen leichtfertig vergeben, was entweder an technischen Fehlern lag oder an den guten Reaktionen des Gästekeepers. So gelang es nicht, sich deutlicher von den Bassenheimern abzusetzen. Bis zum Schluss blieb es ein offener Schlagabtausch, bei dem dieses Mal die HSG Westerwald das bessere Ende für sich hatte. Wieder einmal bewies Rückraumshooter Samir Moser gute Nerven und traf erneut zum Siegtreffer für die HSG. So konnte zum einen die völlig verkorkste Leistung im Hinspiel (24:27) wettgemacht werden, zum anderen ist die HSG Westerwald mit nun 22:14 Punkten auf Platz drei der Verbandsliga Ost vorgerückt.

HSG Westerwald: Will, Münz – Niemeck (1), R. Hofmann, Justenhofen (3), Friedrich (8), Jungblut (2), Keller (3), Moser (4/1), Weigelt, Wanzel (3), Wolf (3), L. Hofmann (6), Metternich (3).

HB Mülheim/Urmitz III – HSG Westerwald 26:36 (13:16). Beim Tabellenletzten hatte das junge HSG-Team letztlich keine Probleme. Zunächst fanden die Westerwälder aber nicht gut ins Spiel und lagen in der fünften Minute mit 1:3 zurück. Die Rheinländer nutzten ihre Angriffsformation mit zwei Kreisläufern zu Beginn gut aus und kamen über ihre Außenspieler zu Torerfolgen. Kevin Justenhofen konnte zum 5:5 ausgleichen (11.), und in den nachfolgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich das schnellere Kombinationsspiel der Westerwälder mehr und mehr durch. Auch HSG-Keeper Leonid Will zeigte eine ganz starke Leistung. Mit einer 16:13-Führung ging es in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Gäste, die HSG mit einer offensiveren Deckung in Schwierigkeiten zu bringen. Die treffsicheren Rückraumschützen der Westerwälder, die von den beiden Spielmachern Maxim Metternich und Philipp Wolf immer wieder gut in Szene gesetzt wurden, konnten dann sukzessive die Führung weiter ausbauen.

HSG Westerwald: Will – Niemeck (1), Mühling (1/1), Justenhofen (4), Jungblut (3), Moser (8/2), R. Hofmann (3), Wanzel (3), Kulm, Wolf (4), L. Hofmann (6), Metternich (3).