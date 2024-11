HSG klarer Favorit im Hunsrück-Nahe-Duell – Ben Maouia errinnert sich an Sobernheimer Zeit

Für die Handballerinnen der HSG Hunsrück steht das zweite Derby in dieser Saison der Regionalliga Südwest auf dem Programm: Die Irmenach/Gösenrotherinnen sind am Sonntag (17 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle klarer Favorit gegen den Aufsteiger HSV Sobernheim.