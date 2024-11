Neuzugang am Kreis HSG Kastellaun/Simmern verpflichtet Nicolas Friedrich 22.11.2024, 00:00 Uhr

i Bald wieder vereint: Nicolas Friedrich (beim Wurf) wird ab Januar für die HSG Kastellaun/Simmern auf Torejagd gehen. Im Sommer war schon Heinrich Löwen (Nummer 38), der wie Friedrich aus Rhaunen kommt, nach Kastellaun gewechselt. Beide spielten bei der HSG Nahe-Glan Kirn/Meisenheim schon in einem Team. Joachim Hähn

Die HSG Kastellaun/Simmern verstärkt sich im Winter am Kreis. Der Rhaunener Nicolas Friedrich wechselt vom Regionalliga-Konkurrenten SG Saulheim nach Kastellaun.

In der Handball-Regionalliga Südwest stehen an diesem Wochenende nur Nachholspiele an, für den Tabellenfünften HSG Kastellaun/Simmern geht es erst am kommenden Samstag (30. November) weiter mit dem Heimspiel gegen Budenheim. Dann wird Nicolas Friedrich noch nicht dabei sein.

