Top in Frauen-Bezirksoberliga HSG Kastellaun/Simmern II ist einfach nicht zu stoppen 09.12.2024, 14:21 Uhr

i Die HSG Kastellaun/Simmern II (rote Trikots, von links mit Regina Schröder und Claudia Mohr)

Die zweite Saison in Folge ist die HSG Kastellaun/Simmern II das Maß aller Dinge in der Frauen-Bezirksoberliga. Ein Aufstieg in die Oberliga ist allerdings nicht möglich.

Die HSG Kastellaun/Simmern II lässt sich in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen einfach nicht stoppen: Kastellaun/Simmern II schlug am letzten Spieltag der Hinrunde in Kastellaun den Zweiten HSC Schweich II mit 29:24 (16:9) und führt nun die Tabelle mit 14:0 Punkten und vier Punkten Vorsprung auf Schweich II an.

