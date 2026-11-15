Der Siegeszug der HSG Kastellaun/Simmern II in der Oberliga geht weiter – und wie: Im Spitzenspiel demontierte der neue Tabellenführer den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen HC Koblenz mit sage und schreibe 39:22.
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Was ist das denn gewesen? Am neunten Spieltag der Handball-Oberliga hat die HSG Kastellaun/Simmern II im Duell der zuvor unbezwungenen Mannschaften den HC Koblenz mit 39:22 (17:8) aus der Kastellauner IGS-Halle geschossen und die Tabellenführung vom Lokalrivalen HSG Hunsrück übernommen.