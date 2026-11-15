Überragender Sieg im Topspiel HSG Kastellaun/Simmern II fertigt HC Koblenz 39:22 ab Michael Bongard 15.11.2026, 11:07 Uhr

i Leon Kaltenmorgen bot eine überragende Leistung beim 39:22-Triumph im Spitzenspiel gegen den HC Koblenz: Der Torwart des neuen Tabellenführers HSG Kastellaun/Simmern II zeigte rund 20 Paraden. B&P Schmitt

Der Siegeszug der HSG Kastellaun/Simmern II in der Oberliga geht weiter – und wie: Im Spitzenspiel demontierte der neue Tabellenführer den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen HC Koblenz mit sage und schreibe 39:22.

Was ist das denn gewesen? Am neunten Spieltag der Handball-Oberliga hat die HSG Kastellaun/Simmern II im Duell der zuvor unbezwungenen Mannschaften den HC Koblenz mit 39:22 (17:8) aus der Kastellauner IGS-Halle geschossen und die Tabellenführung vom Lokalrivalen HSG Hunsrück übernommen.







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