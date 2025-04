Die Handballsaison im Rheinland beim Nachwuchs ist beendet, die Meisterschaftsfragen wurden bei den A- bis D-Junioren und bei den A- bis D-Mädels beantwortet – unter anderem mit einem Final Four bei den B-Mädchen in Kastellaun. Die reguläre Runde bei den B-Mädels verlief in zwei Staffeln, der Oberliga Ost und West. Kastellaun/Simmern hatte als Ost-Tabellenführer Heimrecht beim Final Four mit dem Ost-Zweiten Ahrbach/Bannberscheid und dem West-Spitzenduo Bitburg und JSG Hunsrück. Im Halbfinale kam es zum Derby zwischen Kastellaun und Hunsrück. Kastellaun zitterte sich mit 11:10 und nach fünf Toren von Leni Gewehr ins Endspiel. Die Irmenach/Gösenrotherinnen von Jochen Tatsch und Elmar Frank wurden am Ende Dritter nach dem 20:15 gegen Ahrbach/Bannberscheid. Im Finale hatte Kastellaun in eigener Halle mit Bitburg dann keine Probleme, das Team von Maurice Lahm und Lina Wetstein siegte deutlich mit 11:4 und darf sich nun Rheinlandmeister bei den B-Mädels nennen. Für die Qualispiele zur Regionalliga hat Kastellaun/Simmern aber im Gegensatz zur JSG Hunsrück nicht gemeldet.

i Lena Nil (beim Wurf) markierte beim Final Four der B-Mädels zwei Tore beim 11:10-Halbfinalsieg ihrer HSG Kastellaun/Simmern gegen die JSG Hunsrück (rechts Merle Kunz). Katharina Nil

Auch bei den C-Mädels wurde in einem Final Four der Rheinlandmeister ermittelt. Die JSG Weibern/Rhein-Nette gewann im Endspiel in Andernach mit 16:11 gegen die JSG Hunsrück. Kastellaun/Simmern wurde nach dem 21:8 gegen Schweich II Dritter. Im Halbfinale hatte Hunsrück das Derby gegen Kastellaun mit 24:17 für sich entschieden. Bei den D-Mädels in Bassenheim belegte Kastellaun/Simmern Platz drei. Rheinlandmeister wurde der HSC Schweich. Bei den A-Mädchen wurde eine normale Runde ohne Final Four gespielt. Der TV Bad Ems wurde Rheinlandmeister, mit fünf Punkten Vorsprung auf Kastellaun. Die JSG Hunsrück wurde Sechster.

Bei den Jungs gab es folgende Rheinlandmeister: A-Junioren HC Koblenz, B-Junioren HSG Wittlich (Hunsrück Dritter, Kastellaun Vierter), C-Junioren JSG Mosel/Ruwer (Hunsrück Dritter, Kastellaun Vierter) und D-Junioren HC Koblenz. Die Koblenzer gewannen beim Final Four in Kastellaun das Endspiel gegen Gastgeber Kastellaun/Simmern knapp mit 22:21 durch ein Tor 17 Sekunden vor Schluss. Trainer Matthias von Hertell war dennoch stolz auf seine Jungs. Im Halbfinale hatte Kastellaun Rhein-Nette 31:21 bezwungen.