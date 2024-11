Weiter ohne Torfrau Gerken HSG Hunsrück: Zwei Punkte Abzug nach Bassenheim-Rückzug 15.11.2024, 12:59 Uhr

i Das langjährige Rheinland-Duell gegen den TV Bassenheim ist für die HSG Hunsrück und Lara Schug (in Schwarz) erst mal Geschichte, der 37:18-Sieg Mitte Oktober in Kleinich dürfte das letzte Aufeinandertreffen für längere Zeit gewesen sein. Bassenheim zog unter der Woche seine Mannschaft aus der Regionalliga zurück, die jetzt nur noch elf Mannschaften beheimatet. Am Samstag (19.30 Uhr) begrüßt der Fünfte HSG Hunsrück in Kleinich den Neunten FSG Bodenheim. Dennis Irmiter

Die Regionalliga Südwest der Frauen ist geschrumpft, der TV Bassenheim hat seinen sofortigen Rückzug verkündet. Der langjährige Rheinland-Rivale HSG Hunsrück bedauert das Aus bei den Bassenheimerinnen.

Die HSG Hunsrück hat in der Handball-Regionalliga der Frauen die schmerzhafte Niederlage beim Tabellenzweiten TSG Mainz-Bretzenheim II (24:25) einigermaßen verdaut und will am Samstag (19.30 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle gegen die FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz in die Erfolgsspur zurückkehren.

