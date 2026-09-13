25:24 ist „Achterbahnfahrt“ HSG Hunsrück zittert sich zum Derby-Erfolg in Wittlich Michael Bongard 13.09.2026, 10:37 Uhr

i Lisa Rolinger (am Ball) war ein Aktivposten: Sie traf fünfmal an alter Wirkungsstätte für den Gast HSG Hunsrück, der sich knapp mit 25:24 im Derby bei der HSG Wittlich durchsetzte. Holger Teusch

Die HSG Hunsrück hat nach einem Nervenkrimi das Derby in der Regionalliga der Frauen mit 25:24 bei der HSG Wittlich gewonnen und dabei fast eine zwischenzeitliche Acht-Tore-Führung verspielt.

Die HSG Hunsrück hat das ewig brisante Derby in der Handball-Regionalliga der Frauen mit 25:24 (18:12) beim Lokalrivalen HSG Wittlich vor 250 Zuschauern in der Eifel hauchdünn gewonnen. „Das war eine Achterbahnfahrt, Wittlich hatte man Ende viele Angriffe, um den Ausgleich zu erzielen, aber wir haben den Sieg in einem typischen Derby mit viel Hektik über die Zeit gebracht“, sagte Hunsrück-Trainer Maouia ben Maouia.







Artikel teilen

Artikel teilen