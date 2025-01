33:23 gegen TV Bitburg HSG Hunsrück „zieht“ den Zweiten mit zehn Toren ab 19.01.2025, 21:13 Uhr

i Jakob Faust war der perfekte Joker für die HSG Hunsrück: Erst in der 41. Minute kam Faust im Spitzenspiel gegen Bitburg aufs Feld, machte dann aber als Rechtshänder auf Rechtsaußen fünf Tore bei fünf Wurfversuchen und hatte großen Anteil am 33:23-Sieg der Irmenach/Gösenrother. B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück wird auch diese Saison Meister in der Oberliga Rheinland. Daran gibt es nach dem klaren Sieg im Spitzenspiel gegen Bitburg eigentlich keine großen Zweifel mehr.

Die HSG Hunsrück ist auf dem Weg zur Meisterschaft in der Handball-Oberliga Rheinland nicht zu stoppen: Am 13. Spieltag fuhren die Irmenach/Gösenrother in der Kleinicher Hirtenfeldhalle vor 240 Zuschauern den 13. Sieg ein – und das im absoluten Spitzenspiel.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen