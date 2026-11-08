30:29 in Mainz-Bretzenheim HSG Hunsrück zeigt tolle Moral nach Fünf-Tore-Rückstand Michael Bongard 08.11.2026, 08:00 Uhr

i Konzentriert auf den Punkt: Becky Schmitz, Torfrau der HSG Hunsrück, hielt per Siebenmeter-Parade 90 Sekunden vor Schluss den 30:29-Auswärtssieg bei der TSG Mainz-Bretzenheim II fest. Holger Teusch

Die HSG Hunsrück hat sich bei der TSG Mainz-Bretzenheim II eindrucksvoll zurückgekämpft und einen 30:29-Auswärtssieg gefeiert. Die Irmenach/Gösenrotherinnen lagen eine Viertelstunde vor Schluss noch mit fünf Toren im Hintertreffen.

Nach 44 Minuten und dem Treffer zum 24:19 für die TSG Mainz-Bretzenheim II wollte Gäste-Trainer Maouia ben Maouia eigentlich schon die Flinte ins Korn werfen. Aber dann legten seine Regionalliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück eine tolle Aufholjagd hin und drehten das Verfolgerduell noch in der Schlussviertelstunde.







Artikel teilen

Artikel teilen