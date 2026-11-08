Die HSG Hunsrück hat sich bei der TSG Mainz-Bretzenheim II eindrucksvoll zurückgekämpft und einen 30:29-Auswärtssieg gefeiert. Die Irmenach/Gösenrotherinnen lagen eine Viertelstunde vor Schluss noch mit fünf Toren im Hintertreffen.
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Nach 44 Minuten und dem Treffer zum 24:19 für die TSG Mainz-Bretzenheim II wollte Gäste-Trainer Maouia ben Maouia eigentlich schon die Flinte ins Korn werfen. Aber dann legten seine Regionalliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück eine tolle Aufholjagd hin und drehten das Verfolgerduell noch in der Schlussviertelstunde.