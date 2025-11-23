HSG Hunsrück wirft in den ersten 14 Minuten kein Tor

Kein Tor in den ersten 14 Minuten, eine Rote Karte in der 25. Minute – es war eine erste Halbzeit zum Vergessen für die Handballerinnen der HSG Hunsrück bei der 20:30-Niederlage beim neuen Regionalliga-Tabellenführer Haßloch.
Die TSG Haßloch hat in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen durch den 30:20-Heimsieg gegen die HSG Hunsrück die Tabellenführung übernommen – und das keine 24 Stunden, nachdem die Haßlocherinnen sich an gleicher Stätte mit 22:22 vom Titelkonkurrenten Marpingen trennten.