Es geht zum VTV Mundenheim HSG Hunsrück will zum Abschluss etwas Zählbares 20.12.2024, 12:58 Uhr

12:12 Punkte sollen es für die HSG Hunsrück werden. Für die ausgeglichene Bilanz muss aber ein Auswärtssieg im letzten Spiel des Jahres für die Regionalliga-Handballerinnen her.

Nach der starken Leistung trotz Niederlage in Kleinich gegen den Tabellenzweiten TSG Haßloch, wollen die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück in ihrem letzten Spiel des Jahres beim VTV Mundenheim auch etwas Zählbares nach den 60 Minuten in der Hand halten.

