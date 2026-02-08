Die kleine, aber schöne Siegesserie der HSG Hunsrück ist überraschend gestoppt worden: Die Irmenach/Gösenrotherinnen verloren in der Regionalliga beim Tabellenvorletzten TV Bodenheim.
Damit war nicht zu rechnen: Abstiegskandidat TV Bodenheim hat in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen nach drei Monaten wieder gewonnen und den Tabellenvierten HSG Hunsrück 26:23 (12:14) geschlagen.Ausgerechnet beim Tabellenvorletzten Bodenheim, der Anfang November seine beiden einzigen Partien in dieser Saison in Mundenheim und gegen Merzig gewonnen hatte, kappte die dreiteilige Siegesserie des Tabellenvierten HSG Hunsrück.