Pleite in Bodenheim HSG Hunsrück verliert beim Tabellenvorletzten mit 23:26 Michael Bongard 08.02.2026, 20:34 Uhr

i Die HSG Hunsrück um Trainer Maouia ben Maouia (Mitte) musste sich überraschend beim Tabellenvorletzten TV Bodenheim mit 23:26 geschlagen geben. Dennis Irmiter

Die kleine, aber schöne Siegesserie der HSG Hunsrück ist überraschend gestoppt worden: Die Irmenach/Gösenrotherinnen verloren in der Regionalliga beim Tabellenvorletzten TV Bodenheim.

Damit war nicht zu rechnen: Abstiegskandidat TV Bodenheim hat in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen nach drei Monaten wieder gewonnen und den Tabellenvierten HSG Hunsrück 26:23 (12:14) geschlagen.Ausgerechnet beim Tabellenvorletzten Bodenheim, der Anfang November seine beiden einzigen Partien in dieser Saison in Mundenheim und gegen Merzig gewonnen hatte, kappte die dreiteilige Siegesserie des Tabellenvierten HSG Hunsrück.







