HSG Hunsrück verlangt dem Tabellenführer alles ab

Im 13. Saisonspiel hätte es Tabellenführer Marpingen fast das erste Mal erwischt, aber die Saarländerinnen zogen in der Schlussphase noch den Kopf aus der Schlinge und gewannen knapp mit 30:28 in Kleinich bei der HSG Hunsrück.
Ganz knappe Kiste gegen den Tabellenführer: Die HSG Hunsrück unterlag knapp, ja sogar in gewisser Weise unnötig, gegen den Spitzenreiter HSG Marpingen-Alsweiler mit 28:30 (14:12). Die Irmenach/Gösenrotherinnen führten in der Kleinicher Hirtenfeldhalle bis zur 46.