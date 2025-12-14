28:30 gegen Marpingen HSG Hunsrück verlangt dem Tabellenführer alles ab Sascha Wetzlar 14.12.2025, 10:47 Uhr

i Die HSG Hunsrück um Dunya Mohebzada (rechts) und Emma Lesch hielten lange gegenn den Tabellenführer Marpingen stark mit, am Ende setzten sich die Saarländerinnen aber im Hunsrück mit 30:28 durch. Christian Kiefer

Im 13. Saisonspiel hätte es Tabellenführer Marpingen fast das erste Mal erwischt, aber die Saarländerinnen zogen in der Schlussphase noch den Kopf aus der Schlinge und gewannen knapp mit 30:28 in Kleinich bei der HSG Hunsrück.

Ganz knappe Kiste gegen den Tabellenführer: Die HSG Hunsrück unterlag knapp, ja sogar in gewisser Weise unnötig, gegen den Spitzenreiter HSG Marpingen-Alsweiler mit 28:30 (14:12). Die Irmenach/Gösenrotherinnen führten in der Kleinicher Hirtenfeldhalle bis zur 46.







