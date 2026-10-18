Nach fünf Spieltagen führen die Lokalrivalen HSG Hunsrück und HSG Kastellaun/Simmern II die Tabelle in der Handball-Oberliga an. Vor allem für die Kastellauner Reserve ist das nach Jahren des Abstiegskampfs eine ungewohnte Momentaufnahme.
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In der Handball-Oberliga haben sich im Spitzenspiel der HC Koblenz und die HSG Wittlich mit einem Unentschieden getrennt (27:27). Matteo Pusceddu, im Sommer von der HSG Hunsrück nach Wittlich gewechselt, gelang 19 Sekunden vor Schluss der Ausgleich für den amtierenden Meister aus der Eifel.