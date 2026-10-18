Nach klaren Heimsiegen
HSG Hunsrück und Kastellaun II stehen an der Spitze
Auch Youngster Rocco Liesenfeld (am Ball) trug sich beim klaren 29:15-Heimsieg seiner HSG Kastellaun/Simmern II gegen den TV Wel
Auch Youngster Rocco Liesenfeld (am Ball) trug sich beim klaren 29:15-Heimsieg seiner HSG Kastellaun/Simmern II gegen den TV Welling in die Torschützenliste ein. Bester HSG-Werfer war David Ponstein (links) mit sieben Treffern. Kastellaun II ist nun schon Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Ersten HSG Hunsrück.
B&P Schmitt

Nach fünf Spieltagen führen die Lokalrivalen HSG Hunsrück und HSG Kastellaun/Simmern II die Tabelle in der Handball-Oberliga an. Vor allem für die Kastellauner Reserve ist das nach Jahren des Abstiegskampfs eine ungewohnte Momentaufnahme.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga haben sich im Spitzenspiel der HC Koblenz und die HSG Wittlich mit einem Unentschieden getrennt (27:27). Matteo Pusceddu, im Sommer von der HSG Hunsrück nach Wittlich gewechselt, gelang 19 Sekunden vor Schluss der Ausgleich für den amtierenden Meister aus der Eifel.
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