Nach klaren Heimsiegen HSG Hunsrück und Kastellaun II stehen an der Spitze Michael Bongard 18.10.2026, 12:17 Uhr

i Auch Youngster Rocco Liesenfeld (am Ball) trug sich beim klaren 29:15-Heimsieg seiner HSG Kastellaun/Simmern II gegen den TV Welling in die Torschützenliste ein. Bester HSG-Werfer war David Ponstein (links) mit sieben Treffern. Kastellaun II ist nun schon Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Ersten HSG Hunsrück. B&P Schmitt

Nach fünf Spieltagen führen die Lokalrivalen HSG Hunsrück und HSG Kastellaun/Simmern II die Tabelle in der Handball-Oberliga an. Vor allem für die Kastellauner Reserve ist das nach Jahren des Abstiegskampfs eine ungewohnte Momentaufnahme.

In der Handball-Oberliga haben sich im Spitzenspiel der HC Koblenz und die HSG Wittlich mit einem Unentschieden getrennt (27:27). Matteo Pusceddu, im Sommer von der HSG Hunsrück nach Wittlich gewechselt, gelang 19 Sekunden vor Schluss der Ausgleich für den amtierenden Meister aus der Eifel.







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