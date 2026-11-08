Siege in Wittlich und in Daun
HSG Hunsrück und Kastellaun II bleiben Maß der Dinge
Die HSG Hunsrück um Benni Klei fügte dem amtierenden Meister HSG Wittlich im Derby vor 200 Zuschauern beim 31:26 die erste Heimp
Die HSG Hunsrück um Benni Klei fügte dem amtierenden Meister HSG Wittlich im Derby vor 200 Zuschauern beim 31:26 die erste Heimpleite seit Februar 2025 zu. Linksaußen Klei markierte vier Tore für den Tabellenführer aus Irmenach und Gösenroth.
B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück hat trotz eines frühen 2:8-Rückstands in Wittlich dem amtierenden Meister die erste Heimpleite seit 20 Monaten zugefügt und die Tabellenführung vor dem ebenfalls wieder siegreichen Lokalrivalen Kastellaun/Simmern II verteidigt.

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Die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II bleiben auch nach dem achten Spieltag der Handball-Oberliga das Maß der Dinge und führen mit jeweils 15:1 Punkten die zwölfköpfige Liga an. Der HC Koblenz (13:1 Punkte) ist mit einem Spiel weniger dem Hunsrück-Duo auf den Fersen – und am kommenden Samstag in Kastellaun zu Gast.
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