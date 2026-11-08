Siege in Wittlich und in Daun HSG Hunsrück und Kastellaun II bleiben Maß der Dinge Michael Bongard 08.11.2026, 10:38 Uhr

i Die HSG Hunsrück um Benni Klei fügte dem amtierenden Meister HSG Wittlich im Derby vor 200 Zuschauern beim 31:26 die erste Heimpleite seit Februar 2025 zu. Linksaußen Klei markierte vier Tore für den Tabellenführer aus Irmenach und Gösenroth. B&P Schmitt

Die HSG Hunsrück hat trotz eines frühen 2:8-Rückstands in Wittlich dem amtierenden Meister die erste Heimpleite seit 20 Monaten zugefügt und die Tabellenführung vor dem ebenfalls wieder siegreichen Lokalrivalen Kastellaun/Simmern II verteidigt.

Die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II bleiben auch nach dem achten Spieltag der Handball-Oberliga das Maß der Dinge und führen mit jeweils 15:1 Punkten die zwölfköpfige Liga an. Der HC Koblenz (13:1 Punkte) ist mit einem Spiel weniger dem Hunsrück-Duo auf den Fersen – und am kommenden Samstag in Kastellaun zu Gast.







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