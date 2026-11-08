Die HSG Hunsrück hat trotz eines frühen 2:8-Rückstands in Wittlich dem amtierenden Meister die erste Heimpleite seit 20 Monaten zugefügt und die Tabellenführung vor dem ebenfalls wieder siegreichen Lokalrivalen Kastellaun/Simmern II verteidigt.
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Die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II bleiben auch nach dem achten Spieltag der Handball-Oberliga das Maß der Dinge und führen mit jeweils 15:1 Punkten die zwölfköpfige Liga an. Der HC Koblenz (13:1 Punkte) ist mit einem Spiel weniger dem Hunsrück-Duo auf den Fersen – und am kommenden Samstag in Kastellaun zu Gast.