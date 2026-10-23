Kastellaun II in Bad Ems HSG Hunsrück: Tunesier Kallel feiert Debüt in Welling Michael Bongard 23.10.2026, 15:01 Uhr

i Für Max Grethen, Trainer der HSG Kastellaun/Simmern II, läuft es in dieser Saison bisher prima. Auch am Samstag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim TV Bad Ems? B&P Schmitt

Stehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II auch nach dem sechsten Spieltag in der Oberliga an der Tabellenspitze? Die Antwort gibt es am Samstag in Bad Ems und am späten Sonntagabend in Welling.

In der Handball-Oberliga gehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II (beide 9:1 Punkte) als Tabellenführer in den sechsten Spieltag.TV Bad Ems – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Die Kastellaun/Simmerner Reserve steht mit 9:1-Punkten blendend da, aber nun beginnen laut Trainer Max Grethen die „Wochen der Wahrheit“.







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