Stehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II auch nach dem sechsten Spieltag in der Oberliga an der Tabellenspitze? Die Antwort gibt es am Samstag in Bad Ems und am späten Sonntagabend in Welling.
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In der Handball-Oberliga gehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II (beide 9:1 Punkte) als Tabellenführer in den sechsten Spieltag.TV Bad Ems – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Die Kastellaun/Simmerner Reserve steht mit 9:1-Punkten blendend da, aber nun beginnen laut Trainer Max Grethen die „Wochen der Wahrheit“.