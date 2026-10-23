Kastellaun II in Bad Ems
HSG Hunsrück: Tunesier Kallel feiert Debüt in Welling
Für Max Grethen, Trainer der HSG Kastellaun/Simmern II, läuft es in dieser Saison bisher prima. Auch am Samstag (19.30 Uhr) im A
Für Max Grethen, Trainer der HSG Kastellaun/Simmern II, läuft es in dieser Saison bisher prima. Auch am Samstag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim TV Bad Ems?
B&P Schmitt

Stehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II auch nach dem sechsten Spieltag in der Oberliga an der Tabellenspitze? Die Antwort gibt es am Samstag in Bad Ems und am späten Sonntagabend in Welling.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga gehen die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II (beide 9:1 Punkte) als Tabellenführer in den sechsten Spieltag.TV Bad Ems – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). Die Kastellaun/Simmerner Reserve steht mit 9:1-Punkten blendend da, aber nun beginnen laut Trainer Max Grethen die „Wochen der Wahrheit“.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport